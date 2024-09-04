В 2024 году в Уфе завершатся работы по трем из четырех объектов «Южных ворот»

В 2024 году за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов завершаются работы по трем из четырех объектов «Южных ворот».

4 сентября заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Алан Марзаев провел выездное совещание по вопросу выполнения работ на объектах транспортной инфраструктуры в рамках реализации проекта «Южные ворота». В рабочей встрече приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Руслан Гарипов, первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов, представители заказчика и подрядных организаций.

Как сообщил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов, в самой высокой степени готовности из них находятся новая улица Генерала Рыленко и транспортная развязка на пересечении с улицей Пугачева.

– Сейчас на улице Генерала Рыленко готовят основание под тротуар, монтируют наружное освещение, занимаются устройством бордюрного камня и светофоров. Путепровод полностью построен. Ведется комплекс работ по возведению насыпи земляного полотна и подходов к транспортной развязке, – прокомментировал Евгений Кулешов. – Есть некоторые моменты по переключению водопровода, которое, по информации представителей «Уфаводоканала», запланировано на 11 сентября. Местных жителей заранее об этом оповестят, будет организован подвоз воды. После этого можно будет ввести новую ветку водопровода. Это единственное, что мешает запуску движения.

Длина путепровода на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева – 102 м. Протяженность всех съездов – 2,6 км. Технический запуск планируется в октябре этого года.

Что касается реконструкции самой улицы Пугачева, на первом этапе также в октябре хотят переключить движение от Монумента Дружбы до ул. Геофизиков и завершить работы по основной части дороги.

Ситуация со вторым этапом реконструкции ул. Пугачева, по словам представителя заказчика, еще до конца не разрешилась. Два объекта недвижимости до сих пор не снесены, поэтому часть работ перейдет на 2025 год, пояснили в пресс-службе администрации Уфы.