В Уфе появилось ещё одно пространство для семейного отдыха

На карте Уфы появилось ещё одно пространство для семейного отдыха. Около Театра кукол создали Аллею миниатюр — масштабных макетов известных природных и культурно-исторических объектов России и Башкортостана. Сегодня, 20 сентября, в ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел площадь перед Театром кукол.

Аллея представляет собой музей под открытым небом, где представлены миниатюры знаменитых объектов. Это «Ласточкино гнездо» (Крым), «Родина-мать зовет!» (Волгоград), «Белосарайский маяк» (ДНР), «Собор Василия Блаженного» и «Храм Вознесения в Коломенском» (Москва), «Кижи» (Карелия), «Свято-Петропавловский кафедральный собор» (ЛНР), «Тысячелетие России» (Великий Новгород), «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург), а также достопримечательности республики — «Памятник Салавату Юлаеву», «Мечеть Ляля-Тюльпан» и «Музей «Шульган-таш».

Каждый объект находится под саркофагом из монолитного поликарбоната с подсветкой. Одиннадцать миниатюр уже установлены, на аллее осталось разместить памятник Салавату Юлаеву. Работы запланированы на вторую половину апреля.

Здесь также можно увидеть копии памятников природы Башкортостана — Инзерских зубчаток, горы Торатау, Каповой пещеры и мавзолея Тура-хана.

Перед театром воссоздана и детская площадка с замками и башнями. Тут же смонтирован балансовый комплекс и перголы с качелями.

«Действительно, мы старались, чтобы достаточно детально воспроизводили архитектурные шедевры. Кстати, их можно дополнять, менять и мы будем это делать. В целом, мне кажется, что за моей спиной получилась очень хорошая история. Театр начинает свой сезон. К нам уже театр кукол Образцова приезжает на гастроли. Для артистов, труппы здесь все на высоком уровне устроено. Я очень рад, потому что это огромный подарок нашим детям. И сказки хорошие будут, и отдых с родителями, и кафе хорошее есть, и по аллее погулять можно», — поделился своим мнением Радий Хабиров с корреспондентом «Башинформа».

Ранее Глава Башкирии рассказал о своих книжных предпочтениях.