С начала года на дорогах Башкирии погибли 75 диких животных

Минэкологии Башкирии сообщает о росте ДТП с участием диких животных. Так, с начала года зафиксировано 75 таких случаев. В авариях погибли 32 лося, 39 косуль, 4 кабана. В ведомстве отметили, что подобная ситуация характерна для многих регионов. В Башкирии, например, одной из причин является увеличение численности лосей с 31937 до 36601 особей.

Кроме того, среди причин, побуждающих животных выходить на дороги, к людям, в частности, летом, называют появление нового потомства. В мае самки рожают лосят, а годовалых отгоняют от себя. Молодые сохатые, начав самостоятельную жизнь, разбредаются, нередко выходят на проезжую часть. Здесь животные также спасаются от кровососущих насекомых, поскольку трассы расположены, как правило, на обдуваемых ветром местах.

В конце августа и до начала октября у лосей идет брачный период, самцы теряют осторожность и чаще обычного выходят на дороги. Только за первую половину сентября произошли 5 ДТП, где пострадали 5 лосей.

«Поведение диких животных зависит от инстинктов, и предугадать, как они поведут себя в конкретной ситуации, невозможно. Их нельзя научить переходить дороги в определенных местах. Поэтому мы призываем водителей проявлять осторожность, особенно вечером и ранним утром, когда на дорогах плохая видимость, туман. Как раз в это время животные особенно активны», - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РБ Камиль Биргулиев.

Предотвратить ДТП поможет соблюдение скоростного режима, особенно на участках, где размещены специальные знаки «Дикие животные», однако и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, необходимо быть крайне осторожными. В ведомстве напомнили, что водителям запрещено покидать место ДТП, согласно закону, автовладелец обязан возместить вред, нанесенный объектам животного мира.

Ранее «Башинформ» сообщал о результатах жеребьевки на право добычи лося и косули сибирской.