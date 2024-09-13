В Башкирии охотники подали 4,5 тысяч заявлений на добычу лося

В минэкологии Башкирии прошла жеребьёвка на право получения разрешения на добычу лося и косули сибирской. По данным ведомства, всего охотники направили 8805 заявлений: из них на лося взрослого и до 1 года — 4488, на косулю сибирскую взрослую и до 1 года — 4317.

Министр экологии РБ Нияз Фазылов отметил, что количество лосей в регионе за последние пять лет выросло более чем на 11 тысяч (с 25 248 до 36 600), а косуль стало больше на 12,5 тысяч (с 22 454 до 35 000).

Напомним, незаконная охота карается уголовным преследованием и крупными штрафами.