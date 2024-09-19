В Башкирии наступает грипп

За последнюю неделю в Башкирии зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом, из них 41,3% среди детей, сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по региону.

По сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 31,7%, констатировали в ведомстве.

«Мы обращаемся к родителям: при появлении признаков болезни или недомогания у ребенка — оставьте его дома под наблюдением и вызовите врача», — говорится в сообщении.

При отсутствии в классе или школе более 20% детей с признаками любых респираторных инфекций руководством образовательной организации принимается решение о переводе на дистанционное обучение или о приостановлении учебного процесса. Речь идет о досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении, добавили в управлении Роспотребнадзора.

О том, как защититься от гриппа, читайте в этом материале Башинформа.