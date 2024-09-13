Дети чаще рискуют заболеть гриппом

В Башкирии продолжается кампания по вакцинации против гриппа. По данным регионального роспотребнадзора на 13 сентября, в республике против гриппа вакцинировано 136 тыс. детей.

В ведомстве предупреждают, что все дети, посещающие организованные коллективы, постоянно контактируют с другими людьми и рискуют заразиться гриппом.



«Грипп является серьезным и опасным заболеванием из-за повышенного риска тяжелого течения и развития осложнений. Частота возникновения осложнений у ребенка значительно выше, чем у взрослого», — информируют санитарные врачи.



Единственный надежный способ защиты от гриппа и его осложнений — это вакцинация. Детям до 18 лет можно бесплатно привиться в школе, детском саду или в поликлинике по месту прикрепления.