В Уфе на площади имени Орджоникидзе больше не будет ярмарок

«Проясню ситуацию с ярмарками. Это всегда было ожидаемым событием – и для наших фермеров, и для жителей. И, конечно, отменять их полностью мы не планируем – эта информация ложная. Однако назрело решение о смене места для их проведения, - сообщил глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов. - Площадь имени Серго Орджоникидзе – это культурная достопримечательность, тесно связанная с историей становления района. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия, зимой раскидывается ледовый городок и устанавливается ёлка. В планах сделать дальнейший упор на культурные развлечения для наших жителей на этой локации.



Ярмарки же «переедут» не так далеко – на аллею, ограниченную улицами Кольцевой и Ульяновых. Рядом расположен знаковый для нашего района торговый объект, а также места для садоводов, и таким образом мы удлиним, продолжим торговые ряды. Получится одна большая локация, где жители смогут приобрести различные виды продукции».

Ранее сообщалось, что жителей Башкирии приглашают на сельхозярмарки.