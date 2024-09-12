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12 Сентября , 15:52

Жителей Башкирии приглашают на сельхозярмарки

13, 14 и 15 сентября в 36 районах и городах Башкирии состоятся сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

Традиционно на таких ярмарках можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства, не требующую соблюдения температурного режима. За эти три дня будет организовано, в общей сложности, 57 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.

Так, например, в Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут 14 и 15 сентября. В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды - от Ухтомского до Мусы Джалиля; на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; перед Дворцом спорта; около Дворца Орджоникидзе; возле Дворца молодежи, а также на площадках на пересечении ул. Мушникова – бульвара Баландина и возле домов на ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20.

В воскресенье продолжат работу сельхозярмарки на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей; перед Дворцом спорта; на площадках по ул. Мушникова – бульвар Баландина и ул. Рабкоров, 3, 5, 7, 20.


Автор:Галина Бахшиева
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