В России штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до 10 тысяч рублей

Государственная дума РФ на пленарном заседании в первом чтении приняла проект закона, которым предлагается увеличить до десяти тысяч рублей максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. Если водитель вновь провинится, то лишится прав на срок до шести месяцев.

По данным ТАСС, сейчас за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Их хотят установить в размере от 7 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрено введение в кодексе ответственности за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. Так, за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства предлагается назначать штраф в 10 тысяч рублей и лишать прав на полгода. Для собственника этого автомобиля штраф составит 100 тысяч рублей.

Также штраф в 400 тысяч рублей будет грозить собственникам машин массой свыше 3,5 тонны за несоблюдение водителем такого ТС требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств.

Читайте также: «Чат-бот и телефон доверия спасают: с дорог Башкирии убрали 229 пьяных водителей».