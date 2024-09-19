В России нашли живодерню с 20 собаками

Волонтеры в Нижегородской области обнаружили живодерню, где взаперти держались около 20 истощенных собак. Об этом информирует издание pravda-nn.ru со ссылкой на местную зоозащитницу Лару Саплину.

По словам активистки, о пострадавших животных рассказали соседи женщины, у которой они находились уже не первый год и никогда не выходили из дома. Как отметили добровольцы, все псы выглядели измученными.

Известно, что зоозащитники заберут собак и доставят в одну из госклиник Нижнего Новгорода.

Ранее в Башкирии убили сельскую собаку по кличке Сосиска.