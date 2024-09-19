В Башкирии убили сельскую собаку по кличке Сосиска

В Дюртюлинском районе в селе Семилетка местные жители обнаружили у дороги труп собаки по кличке Сосиска. Пес был любимцем сельчан. По программе ОСВВ Сосиска была чипирована и стерилизована, агрессии не проявляла, любила деток, играла с ними, в последнее время провожала с автостанции работяг-вахтовиков.

Люди подозревают в преступлении местного лесника и хотят привлечь его к ответственности. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Честный репортаж», видно, как мимо спокойно сидящей у дороги собаки проезжает машина, потом возвращается — животное внезапно падает, вероятнее всего, от выстрела.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, сообщение о случившемся зарегистрировано в полиции Дюртюлинского района, проводится проверка.

Ранее в нацпарке «Башкирия» сняли краснокнижную змею.