В России доноров крови приравняют к волонтерам

Доноры крови будут приравнены к волонтерам, сообщает в своих соцсетях руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин. Своевременный документ, направленный на популяризацию донорского движения, принимается на уровне Госдумы России. Он позволит донорам воспользоваться теми же мерами поддержки, что и волонтеры.

Речь идет о возмещении ряда расходов, поощрении, финансовой, организационной, информационной, методической и другой поддержке добровольцев. Еще один важный момент касается студентов - как и работающие доноры, они смогут получать выходной в день сдачи крови.

«В Башкортостане очень мощное донорское движение. Сегодня мы насчитываем более 32 тысяч доноров крови и ее компонентов. В этом большая заслуга как нашей Службы крови, так и неравнодушных жителей. Республиканской станцией переливания крови в год заготавливается свыше 40 тысяч литров цельной донорской крови. Каждая ее доза проходит строжайший контроль.



Еще одно актуальное направление — поиск и привлечение добровольцев в регистр доноров костного мозга. Мы добились того, что в марте 2019 года был организован «Башкирский регистр доноров костного мозга». На тот момент в регистре было чуть более одной тысячи человек. Сегодня их уже 13 тысяч! Это действительно серьезный прорыв. Все они входят в единый федеральный регистр. За весь период участия республики в пополнении регистра совпадения генотипов выявлено у 55 наших доноров. Проведено 25 донаций костного мозга и с каждым годом количество совпадений увеличивается. Напомню, в этом году наши врачи провели первую пересадку костного мозга», — пишет Максим Забелин.

Особую благодарность он выразил тем, кто является донором на постоянной основе. В Башкирии звание «Почетный донор России» имеют 12 тысяч человек.