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18 Сентября , 18:56

В России доноров крови приравняют к волонтерам

Законопроект принят в первом чтении, сообщает пресс-служба Госдумы.

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Депутатами на пленарном заседании принят в первом чтении законопроект, направленный на популяризацию донорского движения в России. В частности, документ предлагает приравнять доноров к волонтерам, чтобы они могли получать такие же меры поддержки, какие сегодня получают добровольцы. 

«Сегодня в составе целей волонтерской деятельности нет донорской деятельности, хотя донорство всегда было проявлением добровольчества и милосердия, — отмечает один из соавторов инициативы, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль. — Наш закон исправит ситуацию».

Авторы уверены, что включение донорства в число целей добровольчества позволит гражданам, сдающим кровь и ее компоненты, претендовать на получение мер поддержки участников волонтерской деятельности. В их число входит оплата либо возмещение рядов расходов, необходимых для осуществления добровольческой деятельности, поощрение и награждение за волонтерскую работу, финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка со стороны органов власти. 

Важный аспект нового законопроекта касается студентов. Согласно вносимым изменениям, студенты-доноры смогут, как и работающие граждане, получать выходной в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.

«Принятие законопроекта будет способствовать привлечению молодежи в донорство, популяризации безвозмездного донорства и увеличению объемов заготовки донорской крови», — подчеркнул Леонид Огуль.

Автор:Рустем Сагитов
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