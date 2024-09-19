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19 Сентября , 14:20

В городе Башкирии из школ эвакуировали более 1300 учащихся и сотрудников

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Стерлитамаке сегодня днем из трех школ — № 1, 7 и 31 — эвакуировали учащихся и сотрудников, всего более 1300 человек. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, во всех учебных заведениях произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

«По прибытии установлено взаимодействие с администрацией объекта, произошло ложное срабатывание АПС. Произвели полное обследование всех помещений, признаков горения не обнаружено», — пояснили информагентству в ведомстве.

Известно, что из школы № 1 до прибытия пожарных вывели 630 человек, из них 590 детей, из детской музыкальной школы № 1 — 14 учеников; из школы № 31 — 680 человек, из них 647 детей.

Ранее в Башкирии сгорел дом многодетной семьи.

Автор:Дарья Субботина
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