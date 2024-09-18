Дети были одни: в Башкирии сгорел дом многодетной семьи

Пожар произошел в доме многодетной семьи в д. Большесухоязово Мишкинского района. Как рассказали в пресс-службе МЧС республики, огонь на веранде первым заметил живущий по соседству мужчина по имени Евгений. Он взял ведра и побежал к дому, однако в дверь зайти уже было невозможно.

Не теряя времени начал стучать в окно, и кричать «пожар!», чтобы все проснулись. Евгений увидел через стекло и дым силуэты детей. С трудом окно удалось открыть, старшая сестра передала через него двух младших девочек. Уже через несколько минут все были в безопасности.

Благодаря отваге и решительности Евгения Янышева были спасены жизни трех сестёр 15, 9 и 5 лет.

Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС России. Дознаватель МЧС России проводит расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Известно, что в доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, который сработал, но Евгений заметил пожар раньше. В момент возникновения пожара дети были дома одни.