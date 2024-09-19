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19 Сентября , 14:48

В Башкирии виртуальная «девушка» развела мужчину на деньги

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Белорецком районе в полицию обратился 21-летний местный житель. В заявлении он указал, что стал жертвой интернет-обмана. Парень рассказал, что на просторах интернета он нашёл объявление некой девушки о предложении познакомиться. Белоречанин откликнулся, и между новыми знакомыми началась активная переписка. Вскоре собеседница захотела встретиться лично. Она предложила молодому человеку вместе пойти на культурное мероприятие и отправила ссылку на сайт с афишей с просьбой купить два билета. Однако их стоимость показалась белоречанину слишком высокой, и он согласился оплатить только половину суммы. Деньги за свой билет он перевёл виртуальной знакомой, но на следующий день под благовидным предлогом она отказалась от свидания и предложила вернуть купленные билеты на том же сайте.

Юноша связался со службой поддержки сайта, и ему сообщили, что возврат денег возможен, только если на банковской карте будет не менее 5 тысяч рублей. Но, к удивлению белоречанина, после совершения операции деньги не поступили на карту, а, наоборот, списались. Ему порекомендовали сделать ещё попытку, но на этот раз на карте должно быть 10 тысяч рублей, и ровно столько ему обещали вернуть. Но и в этот раз история повторилась. Объяснив происходящее сбоем в работе сайта, служба поддержки попросила пополнить карту на 20 тысяч рублей и попытаться совершить возврат билетов снова. Разумеется, и эти деньги бесследно исчезли.

Молодой человек понял, что всё это время он общался с мошенниками, а сайт был поддельный. В общей сложности парень потерял почти 39 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту следователь возбудил уголовное дело.

Ранее аферисты придумали новый способ обмана пожилых жителей Башкирии.

Автор:Дарья Субботина
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