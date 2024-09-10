Аферисты придумали новый способ обмана пожилых жителей Башкирии

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в полицию Уфы обратился 75-летний пенсионер с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Потерпевший рассказал, что ему поступил звонок в одном из мессенджеров с неизвестного номера. Звонивший представился якобы сотрудником энергосбытовой компании и сообщил о нововведении. По его словам, для всех пожилых жителей республики разработали приложение для удобства передачи показаний счетчиков. Теперь не требуется личное обращение в организацию и достаточно только внести данные в программу. Для его установки злоумышленник предложил свою помощь. В итоге мошенник убедил мужчину подключить на мобильном устройстве функцию демонстрации экрана.

Получив удаленный доступ к телефону, «специалист» при помощи поступивших смс-кодов смог войти в приложение мобильного банка пенсионера. Обнаружив на счете пожилого мужчины значительную сумму денег, аферист перевел себе полмиллиона рублей. Затем он прекратил разговор. Уфимец, обнаружив, что нового приложения установлено не было, а с карты похищены сбережения, обратился в полицию.

С аналогичным заявлением обратилась 72-летняя пенсионерка из Уфы. Потерпевшей также позвонили лжесотрудники с предложением замены счетчиков и установки приложения. Затем убедили подключить функцию демонстрации экрана. Аферисты, получив удаленный доступ к мобильному устройству заявительницы, перевели на свои счета 900 тысяч рублей.

По фактам кражи возбуждены уголовные дела, отметили в ведомстве.

Как сообщал Башинформ, за выходные жители отдали мошенникам 8 млн рублей.