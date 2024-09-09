За выходные жители Башкирии отдали аферистам более 8 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, индивидуальный предприниматель из города Октябрьского под диктовку мошенников оформила кредит на сумму более 970 тысяч рублей, чтобы получить дополнительный доход. Со слов 38-летней заявительницы, ей в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного. Собеседник представился брокером крупной инвестиционной площадки и предложил потерпевшей приумножить свой капитал. Предложение показалось заманчивым, не имея ни капли сомнения, гражданка повелась на уловку злоумышленников. На протяжении двух недель женщина вносила платежи, а когда денежные средства закончились, «инвесторы» перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее в Башкирии сотрудница детсада перевела мошенникам 2,8 млн рублей.