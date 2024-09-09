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9 Сентября , 14:41

За выходные жители Башкирии отдали аферистам более 8 млн рублей

В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 30 сообщений, связанных с мошенничеством.

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, индивидуальный предприниматель из города Октябрьского под диктовку мошенников оформила кредит на сумму более 970 тысяч рублей, чтобы получить дополнительный доход. Со слов 38-летней заявительницы, ей в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного. Собеседник представился брокером крупной инвестиционной площадки и предложил потерпевшей приумножить свой капитал. Предложение показалось заманчивым, не имея ни капли сомнения, гражданка повелась на уловку злоумышленников. На протяжении двух недель женщина вносила платежи, а когда денежные средства закончились, «инвесторы» перестали выходить на связь. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее в Башкирии сотрудница детсада перевела мошенникам 2,8 млн рублей.

Автор:Дарья Субботина
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