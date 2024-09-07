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7 Сентября , 14:28

В Башкирии сотрудница детсада перевела мошенникам 2,8 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Музыкальный руководитель одного из детских садов Стерлитамака стала жертвой мошенников, она перевела неизвестным 2,8 млн рублей. 42-летняя горожанка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником сотовой компании и попросил продлить срок договора услуг связи. Для этого попросил продиктовать код из смс. Женщина, не задумываясь, его сообщила.

Через некоторое время потерпевшей позвонила якобы сотрудница госуслуг. Она пояснила, что произошел взлом личного кабинета и для того, чтобы предотвратить попытки оформления кредитов и перевода денег за рубеж, нужно оформить кредиты в различных банках, а всю сумму перевести на безопасные счета.

Несмотря на то, что сотрудники полиции проводили беседу по профилактике мошенничества с рабочим коллективом детского сада, в котором работает потерпевшая, аферистам удалось ее убедить. В течение трех дней женщина, действуя по манипуляциям мошенников, оформила 5 кредитов в разных банках и перевела деньги через банкоматы на неустановленные счета. При оформлении кредитов она говорила сотрудникам банка, что деньги ей необходимы на покупку квартиры для дочери. Когда женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, было уже поздно.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что за сутки жители Башкирии отдали мошенникам 19 млн рублей.

Автор:Ляйсан Закирова
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