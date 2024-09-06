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6 Сентября , 16:26

Мошенники за сутки выманили у жителей Башкирии более 19 млн рублей

В дежурные части органов внутренних дел поступило 26 сообщений о мошенничестве.

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в дежурную часть управления МВД России по Стерлитамаку обратилась 42-летняя музыкальная руководительница одного из детсадов. Горожанке поступил звонок от «представителей сотовой компании». Лжеспециалисты сообщили, что у женщины истекает срок действия сим-карты и для продления необходимо продиктовать поступающие на телефон коды. Заявительница последовала указаниям. Через некоторое время ей поступил звонок якобы от сотрудника по предоставлению государственных услуг. Звонивший сообщил, что ее аккаунт был взломан и неизвестные пытаются оформить кредит. Испугавшись за сохранность сбережений, потерпевшая оформила «встречный» кредит на сумму более 2 миллионов рублей и перевела их мошенникам.

Ранее в Госдуме назвали популярные схемы обмана школьников.

Автор:Дарья Субботина
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