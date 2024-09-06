В Госдуме назвали популярные схемы обмана школьников

В Госдуме назвали самые популярные способы обмана школьников. Прежде всего, это фальшивые страницы для покупок платных игр. Злоумышленники отправляют школьникам ссылку на выгодные предложения, но она является фишинговой. Если пользователь перейдёт по ссылке, аферисты получают его персональные данные либо иную личную информацию.



Второй распространённый способ: предложение лёгкого заработка. В интернете размещают объявления с предложением вложиться в якобы выгодный проект.

И ещё один метод, на который часто отзываются подростки — просьба о деньгах. Аферисты заводят дружбу в соцсетях под видом сверстников или «интересных старших», а потом под видом необходимости срочной операции или экстренной услуги просят «занять» денег.

Результатом и того и другого обмана станет, разумеется, потеря денег.

Продолжаются и телефонные мошенничества, жертвами которых становятся взрослые: так, жительница Уфы осталась должна банку 1 млн рублей после звонка аферистов.