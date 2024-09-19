В Башкирии многодетным семьям выдадут удостоверения

Власти Башкирии утвердили порядок признания семьи многодетной. Обладатели такого статуса получат удостоверения, дающие ряд льгот. Этот документ является бланком строгой отчётности.

Чтобы семья получила статус многодетной, необходимо, чтобы она состояла из отца и матери, находящихся в официальном браке, каждый из которых является родителем не менее трем детям, включая приёмных или взятых под опеку, в возрасте до 18 лет, или детям, являющимся студентами ссузов или вузов в возрасте до 23 лет (но если эти студенты сами вступили в брак, то в составе родительской семьи они уже не учитываются).

Дети, не являющиеся совместными, но проживающие с родительницей/родителем и её/его супругом, также учитываются.

Если женщина с не менее чем тремя детьми находится в зарегистрированном браке с мужчиной, не являющимся им отцом (и наоборот, соответственно) — такая семья также получит статус многодетной.

Мать, растящая не менее трёх детей (или отец-одиночка) также считаются многодетной семьей. Причём неважно, состояла ли родительница/родитель в браке. Главный признак — наличие не менее трёх детей, которые проживают вместе с матерью/отцом.

Удостоверения многодетной семьи могут получить не только граждане РФ, но и иностранцы, проживающие в республике. При выбытии из региона документы подлежат возврату в социальные службы — на других территориях они не действуют.

Удостоверения, подтверждающие статус многодетности и предоставляющие право на различные скидки и льготы в магазинах, развлекательных центрах, музеях, театрах, в Башкирии начали выдавать еще в 2019 году.

В текущем году правительство России утвердило единый образец удостоверения, в регионах его заменят в беззаявительном порядке. Удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем – и в электронном виде.

Как сообщал Башинформ, за последние 10 лет число многодетных семей в республике выросло более чем на четверть (27,4%) до 59 тысяч.

Полный гайд по поддержке семей в Башкирии в 2024 году смотрите в лонгриде «Башинформа».