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19 Сентября , 19:24

Радий Хабиров ответил на вопросы студентов Башкирии

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

19 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился со студенческим активом вузов республики. Студенты уточнили у руководителя региона, могут ли выпускники-активисты и лидеры студенческого самоуправления претендовать на государственную службу.

Радий Хабиров пояснил, что на госслужбу принимают специалистов, которые имеют минимум три года трудового стажа.

– В анкетах претенденты указывают дополнительную информацию, например, находились в студсовете. А это уже говорит о его активной жизненной позиции. Работодатель этот момент, конечно, учитывает, – сказал Радий Хабиров. – Если вы будете проявлять активность, не будете сводить вашу работу чисто к исполнению производственных обязанностей, поверьте, вас заметят.

Отвечая на вопрос о том, интересуется ли Глава Башкортостана предвыборной кампанией в США, Радий Хабиров отметил, что его больше волнуют заботы о родной республике.

– Мне их ситуация глубоко неинтересна, пусть они между собой сами разбираются. Сейчас в международной политике происходят такие вещи, которых не было даже в средние века, – отметил Радий Хабиров. – У нас своя задача – выстоять и победить. Только вчера Президент страны проводил большое совещание, где отметил, что наши воины достойно несут свою службу. А мы должны им в этом помочь. Это значит, обеспечить стабильность работы экономики, дать армии необходимую продукцию наших оборонных предприятий, поддержать воинов и членов семей. И плюс обеспечить развитие республики для будущих поколений, для вас в частности. Каждый должен заниматься своим делом.

Автор:Азат Гиззатуллин
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