Глава Башкирии встретился со студенческим активом

Руководитель региона также отметил, что Башкортостан примет участие в новой федеральной программе по капитальному ремонту общежитий.

– Соответствующую заявку наше министерство образования и науки уже подало, – рассказал Радий Хабиров. – Со следующего года во многие общежития наших вузов зайдём с капитальным ремонтом. В течение пяти лет постараемся полностью навести в них порядок.

Глава Башкортостана высоко оценил результаты участия башкирских вузов в национальном проекте «Наука и университеты», который предоставляет новые возможности для самореализации студентов.

– Республика присутствует во всех крупных федеральных научно-технологических проектах. Это и «Приоритет 2030», и «Передовые инженерные школы», – поделился Радий Хабиров. – Благодаря совместной работе с ректорами нам удалось добиться, чтобы вузы нашей республики стали привлекательными. И сейчас мы наблюдаем приток студентов. К нам приехало из других регионов на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель.