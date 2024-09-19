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19 Сентября , 18:38

Глава Башкирии встретился со студенческим активом

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

19 сентября в Уфе на площадке Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился со студенческим активом вузов республики – представителями профсоюзов, лидерами студенческих советов и общежитий, руководителями спортивных, культурных и волонтёрских клубов.

Напомним, в мае 2024 года по поручению руководителя региона в Башкортостане создали Республиканский совет студентов, в состав которого вошли лидеры студенческого самоуправления. Его задача – реализация государственной молодёжной политики на уровне учебных групп, курсов и факультетов по ключевым векторам – творчество, спорт, добровольчество, медиа, гранты, бизнес и наука.

В своём вступительном слове Радий Хабиров подчеркнул, что в последние годы республиканские вузы получили дополнительный импульс для качественного развития.

– Мы сознательно пригласили вас в Межвузовский студенческий кампус. Нам хотелось, чтобы вы увидели, куда двигается наука и высшая школа в республике. В декабре мы завершим работы ещё в одном блоке кампуса, где будут расположены геномный центр и образовательный проект Сбера «Школа 21», который даст возможность получать дополнительные навыки в области информационных технологий, – сказал Радий Хабиров. – В планах на 2025 год – завершить строительство второй очереди кампуса площадью 120 тысяч кв. м, где в том числе будет общежитие для студентов и аспирантов на 4,5 тысячи мест.

Руководитель региона также отметил, что Башкортостан примет участие в новой федеральной программе по капитальному ремонту общежитий.

– Соответствующую заявку наше министерство образования и науки уже подало, – рассказал Радий Хабиров. – Со следующего года во многие общежития наших вузов зайдём с капитальным ремонтом. В течение пяти лет постараемся полностью навести в них порядок.

Глава Башкортостана высоко оценил результаты участия башкирских вузов в национальном проекте «Наука и университеты», который предоставляет новые возможности для самореализации студентов.

– Республика присутствует во всех крупных федеральных научно-технологических проектах. Это и «Приоритет 2030», и «Передовые инженерные школы», – поделился Радий Хабиров. – Благодаря совместной работе с ректорами нам удалось добиться, чтобы вузы нашей республики стали привлекательными. И сейчас мы наблюдаем приток студентов. К нам приехало из других регионов на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом году. Это хороший показатель.

Автор:Азат Гиззатуллин
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