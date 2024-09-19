Должники в Башкирии могут сохранить прожиточный минимум

В Башкирии свыше 100 тысяч должников воспользовались правом сохранения прожиточного минимума по исполнительному производству. Об этом в передаче «Салям» из ЦУР республики сообщил руководитель главуправления Федеральной службы судебных приставов по РБ Ильнур Махмутов.

По его данным, только за 9 месяцев 2024 года специалисты приняли более 16 тыс. таких обращений. Как подчеркнул гость включения, регион демонстрирует самые высокие показатели со дня принятия данного закона в России 1 февраля 2022 года.

«Гарантированно сохраняется 16 844 руб. — это прожиточный минимум для трудоспособного населения в стране. Можно сохранить и большую сумму, если у должника есть иждивенцы. Обязательное условие – официальное трудоустройство. Сохранение прожиточного минимума не касается случаев, когда речь идет о задолженности по алиментам, денежных взысканиях за причинение вреда здоровью и вреда в связи со смертью кормильца, а также ущербе из-за преступления», — отметил Махмутов.

Он также добавил, что уже около 600 жителей Башкирии обратились за защитой своих прав при взаимодействии с кредитными и микрофинансовыми организациями. Порядка 100 из них судебные приставы признали обоснованными — в отношении виновных возбудили оперативные дела и наложили на них штрафы на сумму более 4 млн рублей.

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