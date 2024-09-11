В Башкирии горе-отец задолжал ребенку более 1 млн рублей

Судебные приставы Чекмагушевского района объявили в розыск злостного неплательщика алиментов — Владислава Самигуллина, 1982 года рождения. Уроженец села Имянликулево задолжал своему ребенку 2015 года рождения более миллиона рублей. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, в отношении горе-отца применен весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе он ограничен в праве выезда за пределы РФ.

Предположительно, должник скрывается в Уфе, трудоустроен неофициально, место работы скрывает.

«В связи с тем, что Самигуллин не обеспечил явку в службу судебных приставов, длительное время скрывается и не установлен по последнему известному месту жительства, по инициативе ГУФССП России по РБ он объявлен в исполнительный розыск. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (34796) 3-22-81, 8 (347) 273-56-40», — обратились к гражданам в ведомстве.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в уфимском аэропорту перед вылетом задержали мужчину, который накопил миллионный долг по алиментам.