В Башкирии водолазы спасли замерзшую в воде женщину

В Дюртюлях 18 сентября во время проведения тренировочных водолазных спусков на водоеме «Котлован» спасатели госкомитета РБ по ЧС оказали помощь 64-летней женщине. Она практиковала закаливание организма, зашла в холодную воду, но вскоре почувствовала ухудшение самочувствия и не смогла самостоятельно выбраться на берег.

При помощи спасательного конца Александрова сотрудники службы извлекли женщину из воды и провели с ней разъяснительную беседу.

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