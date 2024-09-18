В Уфе врачи прооперировали мальчика с деформацией грудной клетки

В Уфе врачи городской детской больницы № 17 прооперировали мальчика с воронкообразной деформацией грудной клетки. Об этом в своих соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. По его словам, у 80% детей заболевание проявляется на первом году жизни, но прогрессирование происходит в периоды наиболее максимального роста ребенка.

«Костная ткань запаздывает за ростом хрящей, из-за чего грудина вворачивается внутрь. Данная аномалия, являясь ощутимым косметическим дефектом, часто вызывает нарушение работы внутренних органов, нарушение функций легких и сердца, — сообщил Айрат Рахматуллин. — Врачи уфимской больницы провели хирургическую коррекцию, которой предшествовала долгая предоперационная подготовка. Большой команде пульмонологов, ортопедов и хирургов удалось восстановить нормальную анатомию грудной клетки. Послеоперационный период прошел без осложнений, пациент выписан и находится дома».

Ранее в Уфе врачи прооперировали подростка с жутким переломом после ДТП.