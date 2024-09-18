В Башкирии мастер лесхоза «нарубил дров» на 1,1 млн рублей

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мастера ГАУ РБ «Авзянский лесхоз» по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в октябре 2022 года мужчина произвел отвод 12 сосен на территории Авзянского лесничества путем клеймения, после чего организовал их рубку без законных на то оснований. Размер ущерба, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил свыше 1,1 млн рублей.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, прокуратура в судебном порядке взыскала сумму причиненного ущерба, а также обязала возвратить заготовленную древесину.

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