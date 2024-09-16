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16 Сентября , 15:26

В Башкирии возбудили уголовное дело о деградации почвы на 68 млрд рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело о деградации почвы, повлекшей причинение ущерба в размере более 68 млрд рублей. Учредитель и трое бывших руководителей ООО «Графское», в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в преступлении по статьям «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «дача взятки в крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с июля 2019 года по октябрь 2020 года организация незаконно вела деятельность по добыче полезных ископаемых на территории месторождения рассыпного золота в пределах Султановской группы россыпей в Баймакском районе на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе за пределами уточненного горного отвода. При производстве работ поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 га, общая сумма причиненного окружающей среде ущерба превысила 68 млрд рублей.

«Учредитель компании, желая избежать уголовной ответственности предложил взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 200 тысяч рублей в обмен на оказание содействия в прекращении уголовного дела. О преступном предложении сотрудник доложил руководству, и при получении денежных средств взяткодатель был задержан», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Уголовное дело направят в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, отметили в ведомствах.

Как информировал «Башинформ», по поручению Главы Башкортостана в республике продолжается системная работа межведомственной комиссии по недропользованию, благодаря которой удалось найти решение многих застарелых проблем в данной отрасли. Особое внимание уделяется регионам Зауралья, где активно ведется добыча полезных ископаемых.

Деятельность комиссии стала ответом на запросы жителей территорий, где велась добыча полезных ископаемых. Людей не устраивало, что добывающие компании превращают в выжженную землю их родные места, перекапывая поля, где раньше пасли скот, лишая его пастбищ и кормовой базы. К этому добавлялись шум техники, пыль, загрязненные воды и загубленная зелень. Комиссия стала добиваться от недобросовестных недропользователей компенсаций за нанесенный природе вред, рекультивации нарушенных участков, восстановления нарушенного природного баланса.

Автор:Дарья Субботина
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