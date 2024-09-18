На сельхозугодьях в Башкирии ликвидированы несанкционированные свалки

В Федоровском районе Башкирии на землях сельскохозяйственного назначения ликвидированы несанкционированные свалки после выданных предостережений Россельхознадзора.

Ранее вблизи деревень Балыклы, Атяшево и Петровка Балыклинского сельсовета Федоровского района на сельхозугодьях общей площадью 2,025 гектара были обнаружены незаконные свалки твердых коммунальных отходов. Поэтому Россельхознадзор направил в сельсовет соответствующее предостережение.

«По результатам внепланового выездного обследования установлено, что администрациями этих сельских поселений и сельского совета проведены земельные работы по ликвидации свалок ТБО и рекультивации земельных участков. Сельхозугодья используется по назначению для выпаса скота», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщал Башинформ, ранее в Ишимбайском районе Башкирии обнаружили пять несанкционированных свалок.