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Общество
18 Сентября , 09:17

На сельхозугодьях в Башкирии ликвидированы несанкционированные свалки

По предостережению Россельхознадзора в Федоровском районе Башкирии ликвидированы несанкционированные свалки на площади более двух гектар.

пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ
Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

В Федоровском районе Башкирии на землях сельскохозяйственного назначения ликвидированы несанкционированные свалки после выданных предостережений Россельхознадзора.

Ранее вблизи деревень Балыклы, Атяшево и Петровка Балыклинского сельсовета Федоровского района на сельхозугодьях общей площадью 2,025 гектара были обнаружены незаконные свалки твердых коммунальных отходов. Поэтому Россельхознадзор направил в сельсовет соответствующее предостережение.

«По результатам внепланового выездного обследования установлено, что администрациями этих сельских поселений и сельского совета проведены земельные работы по ликвидации свалок ТБО и рекультивации земельных участков. Сельхозугодья используется по назначению для выпаса скота», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщал Башинформ, ранее в Ишимбайском районе Башкирии обнаружили пять несанкционированных свалок.

Автор:Галина Бахшиева
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