В Башкирии обнаружили пять несанкционированных свалок

Ишимбайский городской суд рассмотрел гражданские дела по искам межрайонного прокурора к администрациям сельских поселений района об обязании устранить нарушения законодательства об отходах производства и потребления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Прокуратура провела проверку исполнения администрациями поселений требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Надзорное ведомство выявило несанкционированные свалки, расположенные на территории Иткуловского, Байгузинского, Петровского, Урман-Бишкадакского, Макаровского сельсоветов.

Прокурор обратился в суд с исками о возложении на администрации вышеуказанных сельсоветов обязанности по ликвидации несанкционированных мест скопления мусора. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, обязал администрации сельсоветов ликвидировать несанкционированные свалки на территории сельсоветов в течение 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ранее «Башинформ» писал о том, что недропользователей, по вине которых разрушаются дороги, лишат лицензии.