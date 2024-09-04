Недропользователей, по чьей вине разрушаются дороги в Башкирии, лишат лицензий

Представители минэкологии Башкирии в рамках работы республиканской межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей проинспектировали соблюдение порядка перевозки общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ): песка, гравия и др. на трассе в Уфимском районе, где расположен один из пунктов весового контроля. Как выяснилось, некоторые перевозчики ОПИ перед заездом на весовой контроль закрывают номера, чтобы затруднить идентификацию транспорта. Между тем в результате перегруза разрушаются дороги, что создает неудобства для автолюбителей и добросовестных перевозчиков. О подобных фактах, выявленных в Кармаскалинском районе, ранее рассказывал «Башинформ».

Ситуацию прокомментировал министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

«В Башкирии выдано более 300 лицензий на добычу ОПИ. Ранее на заседании межведомственной комиссии в Кармаскалинском районе мы предупредили недропользователей, что в случае выявления перевеса будем применять санкции. Здесь в Уфимском районе сотрудники минэкологии ежедневно фиксируют нарушения: скрытие номеров, игнорирование требований законодательства. Перевес повышает нагрузку на дорожную сеть, разрушаются дороги. Мы направляем материалы в правоохранительные органы для возбуждения административных дел в отношении допускающих нарушения владельцев большегрузных автомобилей. В ближайшее время министерство приступит к отзыву лицензий недропользователей, игнорирующих требования закона. Для наведения порядка в этой сфере необходима совместная работа комиссии, недропользователей и перевозчиков», – отметил Нияз Фазылов.

Напомним, что межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей, созданная в 2021 году по инициативе Радия Хабирова, эффективно ведет работу по наведению законного порядка в отрасли. На днях это отметил руководитель Роснедр Евгений Петров, приехавший в Уфу на открытие международного геологического чемпионата «Геовызов».

«Важно, что в работу комиссии вовлечен Глава республики, он уделяет этому очень много внимания. Мы со своей стороны всегда участвуем в работе выездных комиссий, чтобы найти недобросовестных недропользователей, которые бросают тень на всю отрасль. За последние годы в Башкирии существенно сократилось количество нарушений», – рассказал руководитель ведомства.