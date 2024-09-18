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18 Сентября , 12:57

Начальник ГАИ Башкирии сообщил, где сегодня проходят массовые проверки водителей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Как сообщил в соцсетях главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, в эти минуты на 198 км автодороги Уфа-Оренбург проходят массовые проверки водителей.

В рейдах задействованы сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГАИ МВД по РБ, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Мелеузовскому району, Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора.

«Тактика „сплошных“ проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений ПДД, в том числе и пресечение пьяного вождения и выявление должников», — подчеркнул Владимир Севастьянов.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии начались профилактические мероприятия «Должник».

Автор:Ксения Калинина
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