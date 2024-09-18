Житель Башкирии с донорской почкой совмещает работу на заводе с наставничеством

Дмитрий Барабанов более 20 лет работает мастером участка на Мелеузовском заводе минеральных удобрений. Ведет активный образ жизни, занимается спортом. Никто не мог бы и предположить, что почти 5 лет назад он перенес операцию по пересадке донорской почки.



«С самого детства я мечтал стать военным, занимался спортом, активно участвовал в соревнованиях и, наконец, в 2002 году моя мечта сбылась — я стал курсантом оренбургского филиала Военного университета противовоздушной обороны ВС РФ», — рассказывает о себе герой проекта «Счастье — это вместе».

Летом 2004 года, во время полевых учений, будущий защитник Родины получил заболевание, которое дало осложнение на почки, и жизнь пошла уже по совсем иному сценарию. Завершить учебу ему не удалось. Последовали долгие месяцы в больнице, бесконечные процедуры диализа и, наконец, операция…

«Долгое время я не мог смириться со своей болезнью — лечился народными средствами, ездил в климатологические здравницы. Думал, что диета, баня и физические нагрузки меня спасут. Надеялся на свои силы, верил, что молодой организм справится, ведь я никогда ничем не болел, активно занимался спортом, — говорит Дмитрий. — Решил начать с баскетбола, так как серьезно занимался им еще в школе, много лет защищал честь родного Мелеуза в составе сборной города. Сначала мы играли с коллегами по работе, потом, когда врачи запретили мне активный спорт, решил попробовать себя в качестве тренера для школьников».

Мало кто верил, что затея окажется успешной. Но вопреки убеждениям многих, команда собралась достаточно быстро.

«В это время в лицее № 6, где я планировал организовать баскетбольную секцию для девочек, многие уже занимались волейболом, поэтому были большие сомнения. Я пришел на урок физкультуры, поговорил с детьми, и практически все девочки из одного класса пришли ко мне на занятие. Команда была собрана, осталось только усердно тренироваться и показывать свою состоятельность. За четыре года совместной работы мы три раза становились чемпионами Мелеуза и один раз стали бронзовыми медалистами республиканского чемпионата», — не без гордости отмечает наш собеседник.