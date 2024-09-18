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18 Сентября , 11:39
Счастье - это вместе

Житель Башкирии с донорской почкой совмещает работу на заводе с наставничеством

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Дмитрий Барабанов более 20 лет работает мастером участка на Мелеузовском заводе минеральных удобрений. Ведет активный образ жизни, занимается спортом. Никто не мог бы и предположить, что почти 5 лет назад он перенес операцию по пересадке донорской почки.

«С самого детства я мечтал стать военным, занимался спортом, активно участвовал в соревнованиях и, наконец, в 2002 году моя мечта сбылась — я стал курсантом оренбургского филиала Военного университета противовоздушной обороны ВС РФ», — рассказывает о себе герой проекта «Счастье — это вместе».

Летом 2004 года, во время полевых учений, будущий защитник Родины получил заболевание, которое дало осложнение на почки, и жизнь пошла уже по совсем иному сценарию. Завершить учебу ему не удалось. Последовали долгие месяцы в больнице, бесконечные процедуры диализа и, наконец, операция…

«Долгое время я не мог смириться со своей болезнью  — лечился народными средствами, ездил в климатологические здравницы. Думал, что диета, баня и физические нагрузки меня спасут. Надеялся на свои силы, верил, что молодой организм справится, ведь я никогда ничем не болел, активно занимался спортом, — говорит Дмитрий. —  Решил начать с баскетбола, так как серьезно занимался им еще в школе, много лет защищал честь родного Мелеуза в составе сборной города. Сначала мы играли с коллегами по работе, потом, когда врачи запретили мне активный спорт, решил попробовать себя в качестве тренера для школьников».

Мало кто верил, что затея окажется успешной. Но вопреки убеждениям многих, команда собралась достаточно быстро.

«В это время в лицее № 6, где я планировал организовать баскетбольную секцию для девочек, многие уже занимались волейболом, поэтому были большие сомнения. Я пришел на урок физкультуры, поговорил с детьми, и практически все девочки из одного класса пришли ко мне на занятие. Команда была собрана, осталось только усердно тренироваться и показывать свою состоятельность. За четыре года совместной работы мы три раза становились чемпионами Мелеуза и один раз стали бронзовыми медалистами республиканского чемпионата», — не без гордости отмечает наш собеседник.

Стоить отметить, что занятия для школьников были бесплатными. И за свои услуги тренера Дмитрий не брал с администрации школы ни копейки. А вот благодарности от родителей и самих школьниц получил сполна. Многие из его подопечных показывали хорошие результаты не только в спорте, но и в учебе. Кто-то поступил в медицинский университет в Москве, кто-то продолжил учебу в Санкт-Петербурге.

«Я старался привить своим ученикам любовь к спорту, не зря говорят, движение — это жизнь. Думаю, что мое увлечение спортом с детского возраста помогло мне успешно восстановиться и жить обычной жизнью даже после такой сложной операции. Сейчас я ощущаю себя более свободным, появилась стабильность. Могу планировать отдых, поездки, какие-то мероприятия. Продолжаю заниматься спортом, состою в сборной команде республики, которая участвует во всероссийских трансплант-играх. Также планирую возобновить работу секции по баскетболу для девочек. Пока жду окончания ремонта в школе», — поделился своими планами мужчина.

Кстати говоря, по итогам участия в трансплант-играх Дмитрий Барабанов завоевал для Башкирии четыре медали. В его копилке — золотые медали по баскетболу, по волейболу, в плавании на 50 метров и одна бронзовая медаль по мини-футболу.

«Масштабы игр и силы соперников — впечатляющие. Для меня было шоком, когда я увидел, как люди бегают, как играют в футбол. Я бы никогда не сказал, что эти люди перенесли такие серьезные операции, — признается Дмитрий. —  Эти соревнования наглядно дают понять, что трансплантация органов — не только операция, которая спасает жизнь человека, находящегося на грани, но и тот вид помощи, который предоставляет пациентам возможность комфортного, счастливого и не ограниченного никакими жесткими рамками существования с точки зрения развития, полноты жизни и стремления к реализации своего потенциала».

ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»
ИА «Башинформ»

На этом общественная деятельность Дмитрия не заканчивается — с некоторых пор он является наставником начинающих заводчан и ведет активную работу по привлечению молодых кадров на работу.

«Моя миссия — привить уважение к человеку труда, к рабочим специальностям, к своему родному заводу. К сожалению, многие молодые люди сейчас не хотят работать даже на таких крупных предприятиях, как наш завод, и стремятся покинуть город», — говорит потомственный заводчанин с 20-летним стажем.

Добавим, что в рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».

Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции [email protected] с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».

Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в РБ.

Автор:Альфия Аглиуллина
Теги:фсгорбсмигрантырбгрантырб
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