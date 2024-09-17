В городе Башкирии водители станут пешеходами

В Стерлитамаке 20 сентября пройдёт традиционная акция «День без автомобиля». По данным пресс-службы муниципалитета, мероприятие предполагает отказ от передвижения на машине в этот день, используя альтернативные способы: велосипеды, пешие прогулки или общественный транспорт.

«Призываю всех жителей, все организации и предприятия города принять участие в этой акции. Давайте вместе сделаем наш город чище и зеленее», — обратился к местным жителям первый замглавы администрации Стерлитамака Артур Гафаров.

Как ранее передавал «Башинформ», в Башкирии с начала года вывезено более 729 тысяч тонн отходов.