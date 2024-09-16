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16 Сентября , 20:52

В Башкирии с начала года вывезено более 729 тыс тонн отходов

пресс-служба правительства РБ
Фото: пресс-служба правительства РБ

В правительстве Башкирии обсудили реализацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Совещание прошло с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов под председательством исполняющего обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова.

Исполняющий обязанности главы кабмина акцентировал внимание на вопросах реализации «мусорной» реформы и создания инфраструктуры для переработки отходов, озвученных на рабочем совещании заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. Регулярно фиксируются проблемы, которые касаются как работы региональных операторов, так и эффективности деятельности регионов в этой сфере. В связи с этим с августа текущего года изменился подход к оценке работы региональных операторов и регионов страны. Теперь оценка проводится по 10 показателям. Формируются 3 группы устойчивости: «высокая», «средняя» и «зона риска», сообщает пресс-служба правительства РБ.

- Республика по деятельности региональных операторов находится в зоне «высокой устойчивости» («зеленая зона»). В то же время среди региональных операторов Приволжья компания «Эко-Сити» по зонам деятельности № 2 и № 4+ по показателю «собираемость платежей» находится в средней группе устойчивости. Отмечу, что рейтинг региональных операторов ведется минприроды России на постоянной основе. В связи с этим прошу министерство природопользования и экологии организовать работу с региональными операторами по обеспечению достижения всех критериев, установленных федеральным ведомством, - отметил исполняющий обязанности премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров.

Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов доложил о текущей ситуации по вывозу твердых коммунальных отходов. Он рассказал, что в период с начала года для вывоза ТКО задействовано в среднем 378 единиц техники, вывезено 729,1 тыс. тонн отходов. Средний уровень собираемости платы граждан за коммунальную услугу по республике за август 2024 года составил 92,4%.

На текущий момент количество несанкционированных свалок ТКО в республике составляет 206, в том числе 2 свалки включены в федеральный проект «Чистая страна» (Стерлитамак и Кумертау), 90 свалок состоят в предварительном перечне для внесения в проект «Генеральная уборка», остаются 114 свалки, подлежащих ликвидации в этом году силами муниципалитетов.

Андрей Назаров также добавил, что остается ряд вопросов текущего характера, которые влияют на качество жизни населения. Среди них - накопление отходов в садовых некоммерческих товариществах.  В республике их зарегистрировано почти 1,5 тыс. в 31 муниципалитете. Сейчас население активно собирает урожай, выращенный на своих садовых участках. Как показывает практика, в это время зачастую фиксируются случаи накопления растительных отходов на контейнерных площадках  либо эти же отходы несанкционированно размещаются в ближайшем лесу. Ранее муниципалитетам уже давалось поручение провести работу с представителями правлений садовых некоммерческих товариществ по обустройству собственных контейнерных площадок и организации вывоза отходов путем заключения договоров с региональными операторами по обращению с ТКО. 

Премьер-министр поручил администрациям городов и районов завершить формирование перечня садовых некоммерческих товариществ, на территории которых отсутствует возможность организации площадок накопления твердых коммунальных отходов. Минземимуществу совместно с администрациями муниципальных образований осуществить подбор и представление земельных участков под площадки накопления твердых коммунальных отходов за пределами границ таких садовых некоммерческих товариществ. Министерству сельского хозяйства совместно с минэкологии и  администрациями муниципальных образований и регоператорами активизировать работу по заключению договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и организовать вывоз отходов с территорий садовых некоммерческих товариществ. Министерству природопользования и экологии совместно с региональными операторами организовать работу по безусловному достижению показателей оценки устойчивости деятельности, формируемых  Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», а также рассмотреть возможность включения коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами» в единый платежный документ по оплате коммунальных услуг.

Автор:Лейла Аралбаева
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