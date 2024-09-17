В Уфе изменят движение у парка «Кашкадан»

В уфимском Сипайлово в выходные в связи с проведением фестиваля «Молочная страна» изменится движение транспорта.

С 7 часов утра пятницы, 20 сентября, до 15 часов воскресенья, 22 сентября, закрывается проезд по дублёру ул. Маршала Жукова возле парка «Кашкадан». Об этом предупредили в мэрии.

Как сообщалось ранее, гастрономический фестиваль в этом году совпал по времени проведения с Уфимским марафоном, который проводится в центре города и на Набережной Белой. Поэтому «Молочную страну» было решено перенести в «Кашкадан».

Парк находился на масштабной реконструкции в 2019-2022 годах и стоил республиканскому и городскому бюджетам более 1 млрд рублей. Согласно проекту, парк полностью обновлён и оформлен, а озеро было осушено, очищено и углублено перед новым заполнением водой.