Новости Башкортостана и Уфы
91.27
+0.15
100.74
+0.24
70.89
+0.28
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
11 Сентября , 18:20

В Уфе «Молочную страну» перевозят в Сипайлово

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

Фестиваль «Молочная страна» в этом году меняет локацию — традиционно его проводили на площадке возле Конгресс-холла или на набережной Белой, но в этом году дата проведения совпадает с марафоном, маршруты которого проложены по центру города. Поэтому праздник молока переезжает в парк «Кашкадан» и состоится 21–22 сентября.

В этот раз он пройдёт под названием «Молочная страна — медовая столица». Впервые к  фестивалю присоединятся республиканские производители мёда и медовой продукции.

Как и в прошлые годы, каждого гостя «Молочной страны» ждет приветственный стакан молока. В прошлом году фестиваль посетили порядка 62 тыс. человек, было выпито более 12 тонн молока, напомнили в минсельхозе Башкирии.

В фестивале текущего года примут участие порядка 40 республиканских производителей молока и молочной продукции. Будут работать привычные для посетителей фермерский рынок, сырная лавка, гастрономическая зона, кроме это ценители чая смогут продегустировать напиток на уличном Грибушинском чайном фестивале. Для детей и взрослых запланированы развлечения, интерактивы, различные фотозоны, мастер-классы, предусмотрена вечерняя развлекательная программа.

— Башкортостан — молочная республика, а ещё наш регион славится мёдом. Объемы производства товарного молока у нас растут. В 2023 году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства региона получили 784 тысячи тонн продукта высокого качества. Также республика уверенно лидирует в производстве товарного мёда, производит его более 6 тыс. тонн ежегодно, это 9% общероссийского объема. Посетители нашего 12-го по счету молочного фестиваля смогут лично убедиться в уникальности башкирских молока и мёда, — заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В этом году в рамках фестиваля запланирована деловая программа с участием федеральных экспертов. Основной темой станет развитие животноводства в республике до 2030 года.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru