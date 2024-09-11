В Уфе «Молочную страну» перевозят в Сипайлово

Фестиваль «Молочная страна» в этом году меняет локацию — традиционно его проводили на площадке возле Конгресс-холла или на набережной Белой, но в этом году дата проведения совпадает с марафоном, маршруты которого проложены по центру города. Поэтому праздник молока переезжает в парк «Кашкадан» и состоится 21–22 сентября.

В этот раз он пройдёт под названием «Молочная страна — медовая столица». Впервые к фестивалю присоединятся республиканские производители мёда и медовой продукции.

Как и в прошлые годы, каждого гостя «Молочной страны» ждет приветственный стакан молока. В прошлом году фестиваль посетили порядка 62 тыс. человек, было выпито более 12 тонн молока, напомнили в минсельхозе Башкирии.

В фестивале текущего года примут участие порядка 40 республиканских производителей молока и молочной продукции. Будут работать привычные для посетителей фермерский рынок, сырная лавка, гастрономическая зона, кроме это ценители чая смогут продегустировать напиток на уличном Грибушинском чайном фестивале. Для детей и взрослых запланированы развлечения, интерактивы, различные фотозоны, мастер-классы, предусмотрена вечерняя развлекательная программа.

— Башкортостан — молочная республика, а ещё наш регион славится мёдом. Объемы производства товарного молока у нас растут. В 2023 году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства региона получили 784 тысячи тонн продукта высокого качества. Также республика уверенно лидирует в производстве товарного мёда, производит его более 6 тыс. тонн ежегодно, это 9% общероссийского объема. Посетители нашего 12-го по счету молочного фестиваля смогут лично убедиться в уникальности башкирских молока и мёда, — заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В этом году в рамках фестиваля запланирована деловая программа с участием федеральных экспертов. Основной темой станет развитие животноводства в республике до 2030 года.