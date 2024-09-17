В двух районах Башкирии обнаружили 80 га заброшенных сельхозугодий

В Белорецком и Туймазинском районах Башкирии обнаружены заброшенные сельхозугодья на общей площади 80 га, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Так, около села Серменево Белорецкого района сотрудники Россельхознадзора выявили земельный участок площадью более 54 га «без признаков обработки почвы, сенокошения и выпаса скота». Сельскохозяйственные угодья зарастают соснами и березами.

«Залесенность составляет 77 процентов, возраст деревьев 11 — 13 лет, — уточнили в надзорном ведомстве. — Земельный участок сельхозназначения не используются для сельскохозяйственного производства. Нарушителю направлено предостережение».

Между тем, в сентябре этого года после обращения в Россельхознадзор жителя Туймазинского района проведено внеплановое выездное обследование земель сельхозназначения неподалеку от села Туктагулово.

«В ходе визуального осмотра установлено, что участок площадью 26 га полностью зарос многолетними сорняками, американским кленом и молодой порослью деревьев вдоль лесополосы. Северо-западная часть участка выкошена на сено и спрессована в рулоны. Арендатору вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Башкирии.

Напомним, по словам руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по региону Руслана Байкеева, из 6,2 млн га сельскохозяйственных земель в Башкирии площадь неиспользуемых земель или потенциальной пашни для ввода в оборот составляет 209 тысяч га.

В прошлом году благодаря принятым надзорным ведомством мерам в сельскохозяйственный оборот введены более 10 тысяч га ранее неиспользуемых земель в Благовещенском, Бураевском, Татышлинском, Давлекановском, Салаватском, Краснокамском, Федоровском и Стерлибашевском районах. За восемь месяцев 2024 года введено в оборот еще 3 тысячи га ранее неиспользуемых земель.