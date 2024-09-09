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9 Сентября , 17:09

В Башкирии не используется 200 тысяч га потенциальной пашни

Из 6,2 млн га сельскохозяйственных земель в Башкирии площадь неиспользуемых земель или потенциальной пашни для ввода в оборот составляет 209 тысяч га. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по региону Руслан Байкеев.

Как сообщил на оперативном совещании правительства РБ Руслан Байкеев, в прошлом году благодаря принятым надзорным ведомством мерам в сельскохозяйственный оборот введены более 10 тысяч га ранее неиспользуемых земель в Благовещенском, Бураевском, Татышлинском, Давлекановском, Салаватском, Краснокамском, Федоровском и Стерлибашевском районах. За восемь месяцев 2024 года введено в оборот еще 3 тысячи га ранее неиспользуемых земель.

«Россельхознадзор по запросу от министерства сельского хозяйства, минземимущества РБ ведет первостепенную работу по перечню земельных участков, имеющих наибольшую инвестиционную привлекательность. Однако при активной работе администраций муниципальных районов эффект от этой работы будет значительно выше», — заявил глава Россельхознадзора по Башкирии.

К сожалению, далеко не каждый муниципалитет пользуется возможностями своих муниципальных земельных контролеров, добавил Байкеев. Вместе с тем отметил хорошую работу в этом направлении в Краснокамском, Иглинском, Учалинском, Мишкинском, Бакалинском, Стерлитамакском, Уфимском, Илишевском, Кушнаренковском районах, где заинтересованы в эффективном использовании каждого гектара сельхозземель.

«От остальных администраций информация либо не поступает вообще, либо качество проведенных проверочных мероприятий не позволяет организовать дальнейшую работу», — заключил руководитель управления Россельхознадзора по Башкирии.

Как сообщал в июле Башинформ, в Благовещенском районе Башкирии Россельхознадзор выявил зарастание земель сельскохозяйственного назначения на площади, превышающей 173,5 га.

Автор:Галина Бахшиева
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