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17 Сентября , 09:35

В Башкирии развивается сеть полилингвальных школ

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

В Башкортостане продолжает развиваться сеть полилингвальных школ, подчеркнул в своем телеграм-канале руководитель республики Радий Хабиров.

«В новом учебном году открыли еще одну, уже девятую — в Баймакском районе», — сообщил он.

На сегодняшний день полилингвальные школы успешно работают в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалах, Мишкинском и Хайбуллинском районах Башкирии.

Такую же школу, совмещенную с детским садом, сейчас строят в Аскарово Абзелиловского района. В планах — строительство аналогичных школ в селах Бижбуляк Бижбулякского и Новые Татышлы Татышлинского районов. Сейчас там открыты полилингвальные классы.

«В этих школах мы воспитываем будущее Башкортостана, — отметил Радий Хабиров. — Дети, которые в них учатся, говорят на нескольких языках, включая родной — башкирский, татарский, языки других народов республики».

Как подчеркнул Глава республики, в таких школах сильная учебная программа, спортивная подготовка, хорошая материальная база, работают талантливые педагоги.

«Первые полилингвальные школы мы открыли в 2019 году. И результаты, которых добиваются ученики, говорят о том, что этот опыт очень удачный. Будем продолжать эту работу. Программа развития полилингвального образования в Башкортостане рассчитана до 2030 года», — подытожил Радий Хабиров. 

Накануне в правительстве Башкирии обсудили организацию и качество школьного питания, сообщал Башинформ.

Автор:Галина Бахшиева
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