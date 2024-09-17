В Башкирии развивается сеть полилингвальных школ

В Башкортостане продолжает развиваться сеть полилингвальных школ, подчеркнул в своем телеграм-канале руководитель республики Радий Хабиров.

«В новом учебном году открыли еще одну, уже девятую — в Баймакском районе», — сообщил он.

На сегодняшний день полилингвальные школы успешно работают в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Учалах, Мишкинском и Хайбуллинском районах Башкирии.

Такую же школу, совмещенную с детским садом, сейчас строят в Аскарово Абзелиловского района. В планах — строительство аналогичных школ в селах Бижбуляк Бижбулякского и Новые Татышлы Татышлинского районов. Сейчас там открыты полилингвальные классы.

«В этих школах мы воспитываем будущее Башкортостана, — отметил Радий Хабиров. — Дети, которые в них учатся, говорят на нескольких языках, включая родной — башкирский, татарский, языки других народов республики».

Как подчеркнул Глава республики, в таких школах сильная учебная программа, спортивная подготовка, хорошая материальная база, работают талантливые педагоги.

«Первые полилингвальные школы мы открыли в 2019 году. И результаты, которых добиваются ученики, говорят о том, что этот опыт очень удачный. Будем продолжать эту работу. Программа развития полилингвального образования в Башкортостане рассчитана до 2030 года», — подытожил Радий Хабиров.

Накануне в правительстве Башкирии обсудили организацию и качество школьного питания, сообщал Башинформ.