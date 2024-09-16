В Башкирии обсудили организацию и качество школьного питания

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра правительства Андрея Назарова состоялось совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Участники обсудили организацию и качество питания в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Андрей Назаров подчеркнул, что вопрос мониторинга качества питания по-прежнему находится на особом контроле.

— С января по август этого года управление социального питания осуществило 356 выездов в учреждения социальной сферы. Здесь есть позитивная динамика. Количество нарушений снижается, — отметил Андрей Назаров.

Также и. о. премьер-министра напомнил, что государственным казенным учреждением «Испытательный центр» проводятся отборы проб готовых блюд и продовольственного сырья в школах на безвозмездной основе непосредственно по заявлению директора образовательной организации.

— Важно, что по сравнению с прошлым годом количество обращений родителей в части организации питания сократилось, — сообщил Андрей Назаров.

Подробнее об организации и качестве школьного питания доложил исполняющий обязанности министра торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

— За сентябрь 2023 года по май 2024 года Управление социального питания осуществило 444 выездов в школы, в соответствии с планом-графиком, — рассказал Алексей Гусев.

ГКУ «Испытательный центр» за 2023–2024 годы исследовало 1075 образцов пищевой продукции и готовых блюд.

— По итогам мониторинга 12 муниципальным образованиям присвоен высокий, а 45 — средний уровень организации питания. По сравнению с прошлым аналогичным периодом учреждений с высоким уровнем организации питания стало больше, — добавил Алексей Гусев.

Спикер также рассказал, что в республике выбраны школы, в которых уже со 2 сентября реализуется вариативное меню. Школы выбраны с учетом необходимого материально-технического оснащения, наличия линии раздачи, кухонного и столового инвентаря и укомплектованного персонала. Меню разработано и согласовано с управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

— Сейчас проект реализуется в 16 муниципальных районах. Вариативным меню планируется охватить 42 муниципальных района и городских округа после прохождения процедуры согласования с родителями, — резюмировал Алексей Гусев.

Андрей Назаров поручил министерству торговли и услуг и министерству образования и науки совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов обеспечить передачу имущества в безвозмездное пользование операторам, оказывающим услуги по организации питания обучающихся школ-интернатов с обеспечением соответствующими коммунальными ресурсами.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в школьных столовых Башкирии пройдут проверки.