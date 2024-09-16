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Общество
16 Сентября , 18:29

В школьных столовых Башкирии пройдут проверки

И. о. премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров заявил в своем телеграм-канале, что есть решение вернуться к практике неожиданных визитов в школьные столовые. Если на столах у детей при этом будет стоять качественная, горячая и вкусная еда — значит, образовательное учреждение относится к питанию своих подопечных со всей серьезностью.

«Ранее мы определились, что с этого года для школьников Башкортостана будет введено меню с возможностью выбора блюд. Сейчас проект реализуется в 12 муниципалитетах. После прохождения процедуры согласования с родителями вариативное меню будем вводить в 42 городах и районах», — отметил и. о. премьер-министра.

Кроме того, на особом контроле по-прежнему находится вопрос мониторинга качества питания.

С начала года Управление социального питания организовало 356 выездов в учреждения социальной сферы. Анализ этих проверок показал: наметилась положительная динамика, число нарушений в сфере школьного питания снижается.

«Важно, что по сравнению с прошлым годом количество обращений родителей по вопросам питания в школах сократилось более чем наполовину. Что, конечно, радует, и хотелось бы, чтобы поводов для недовольства не осталось вовсе, — подчеркнул Андрей Назаров. — Надо выстраивать работу так, чтобы комфортно работалось тем, кто кормит наших детей и обеспечивает условия для их здоровья и спокойной учебы. Тут задача — помогать, используя для этого все возможности».

Андрей Назаров поручил региональным минобру и минторгу совместно с муниципалитетами обеспечить передачу имущества в безвозмездное пользование операторам, которые организуют питание в школах-интернатах, с соответствующими коммунальными ресурсами.

Кроме того, и. о. премьер-министра поручил коллегам вместе с минфином рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на организацию питания в малокомплектных школах.

Автор:Лейла Аралбаева
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