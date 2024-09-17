В Башкирии озвучили рекомендованный объем калорий для школьников

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РБ Эльмира Сафина в передаче «Салям» из ЦУР Башкирии рассказала об энергетической ценности питания школьников.

По данным гостьи эфира, рекомендованный объем калорий для учеников 7-12 лет составляет 2350 ккал в сутки, а для ребят 12-18 лет — 2720 ккал. При этом 20-25% энергетической ценности приходятся на завтраки и 30-35% — на обеды.

«При формировании школьного меню учитываются все рекомендации диетологов и нутрициологов. С 2024 учебного года в школах республики появились безмолочные блюда и отдельное меню для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевой аллергией», — отметила Сафина.

Ранее «Башинформ» сообщал, что вопрос мониторинга качества питания по-прежнему находится на особом контроле властей Башкирии.