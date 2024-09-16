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16 Сентября , 12:07
ВРЕМЯ НАУКИ

В Уфе запускают в производство электродвигатель для БПЛА

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ Уфы запускают в серийное производство отечественный электродвигатель для БПЛА, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Молодые ученые готовятся запустить в серийное производство высокоэффективный бесконтактный электродвигатель для беспилотников ЭД-БАС-4950/400 с магнитопроводом из магнитомягкого материала.

Напомним, в сентябре 2023 года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике дирекции по развитию отрасли беспилотных авиационных систем.

«Мы понимаем, что беспилотная авиация — это будущее. В стране сейчас, кроме военных нужд, формируется спрос на гражданское использование беспилотных летательных аппаратов. У нас в республике уже есть отдельные производства такой техники. Но важно переходить на серьёзную научную базу и серийное производство беспилотников, — заявил Радий Хабиров. — Это часть большой работы, горизонт которой мы определили до 2030 года. Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями разработаем и передадим в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по различным приоритетным направлениям, в том числе беспилотным авиационным системам».

Электродвигатель ЭД-БАС-4950/400 может являться основной силовой установкой беспилотного воздушного судна Supercam S350/SX350 ГК «Беспилотные системы». При массе менее полукилограмма и миниатюрных габаритах он выдает максимальную мощность в 2700 Вт при частоте вращения 7800 об/мин.

Двигатель уже прошел все летные испытания и подтвердил свою работоспособность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Напомним, 12 сентября 2024 года Радий Хабиров, вступая сегодня в должность Главы Башкортостана, поручил правительству региона довести к 2030 году объём валового регионального продукта до 3,5 трлн рублей, в идеале с учётом высокого потенциала нашей экономики — до 4 трлн рублей.

«За последние пять лет индекс промышленного производства вырос на 21 процент. Мы не будем сбавлять темпов и обеспечим ежегодный рост промышленности не менее чем на пять процентов», — сказал Радий Хабиров.

Как подчеркнул руководитель региона, все эти непростые годы Башкортостан продолжал идти вперёд.

«Укрепили позиции Башкортостана в числе регионов-лидеров. Обеспечили рост промышленного производства, внутреннего регионального продукта, наполнение бюджета. Открыли много новых производств с современными рабочими местами. Создали промышленные кластеры, индустриальные и технопарки, особую экономическую зону „Алга“ — одну из лучших в стране. Усилили работу на международном направлении, выстроили технологическую кооперацию с партнёрами из дружественных стран, — констатировал Глава Башкортостана. — Я благодарю за активное участие в этой работе руководителей наших ведущих предприятий, которые также находятся в этом зале. Мы понимаем, насколько сложно решать эти задачи в условиях жёстких санкций. Но вам, уважаемые директора, удаётся это сделать».

Автор:Галина Бахшиева
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