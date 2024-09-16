Глава Башкирии отметил положительную динамику увеличения официальных пляжей

Положительную динамику увеличения официальных пляжей в Башкирии более чем в два раза на оперативном совещании в ЦУР РБ отметил Глава региона Радий Хабиров.

«Это хорошая работа. Андрей Геннадьевич (Назаров — и.о. премьер-министра правительства РБ — прим. ред.), спасибо, что еженедельно держите ее на контроле. У нас 174 сертифицированных пляжа. Мы начинали с 63 пляжей, — сказал Радий Хабиров. — Мы раньше „тонули“, сейчас значительно улучшили позиции. Но при этом, обратите внимание, в Самарской области — какая там культура, там тонут в два раза меньше, и в Татарстане так же. Есть над чем работать. Но, в целом, это очень хороший результат. Это, конечно, на плечах муниципалитетов, но и недорого стоит: почистить, обследовать, установить необходимые аншлаги и, пожалуйста, купайтесь».

«Но это в 10 раз меньше, чем нам нужно. Каждый год нужно хотя бы удваивать показатели», — сказал Андрей Назаров.

По словам и.о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, разработана программа до 2030 года, согласно которой в каждом населенном пункте, где есть водный объект, будет организовано место отдыха у воды. Стоит цель — 1,5 тысячи таких мест.

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