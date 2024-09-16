Минздрав Башкирии озвучил важную новость по модернизации первичного звена

В Уфе первый объект по программе модернизации первичного звена здравоохранения откроется в октябре. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал и.о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая в ходе торжественной церемонии вступления в должность, поставил ряд важных задач правительству Башкирии на ближайшие пять лет. Основной задачей руководитель республики назвал достижение национальных целей страны, которые озвучил президент России Владимир Путин.

Радий Хабиров поручил завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Он отметил, что важно навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта, подчеркнул Радий Хабиров.