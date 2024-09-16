Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
73.05
+1.44
6+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
16 Сентября , 13:30

Минздрав Башкирии озвучил важную новость по модернизации первичного звена

В Уфе первый объект по программе модернизации первичного звена здравоохранения откроется в октябре. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал и.о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая в ходе торжественной церемонии вступления в должность, поставил ряд важных задач правительству Башкирии на ближайшие пять лет. Основной задачей руководитель республики назвал достижение национальных целей страны, которые озвучил президент России Владимир Путин.

Радий Хабиров поручил завершить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Он отметил, что важно навести порядок во всех поликлиниках. К 2030 году не должно остаться ни одного ветхого и аварийного фельдшерско-акушерского пункта, подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru