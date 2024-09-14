В Уфе за сутки госавтоинспекторы пресекли 317 нарушений ПДД

На территории Уфы в пятницу, 13 сентября, госавтоинспекторы зарегистрировали 47 дорожно-транспортных происшествий, в 5 дорожных авариях пострадали 8 человек.
Стражи порядка пресекли 317 нарушений ПДД. Среди них, 51 нарушение правил ремней безопасности; 16 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 15 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.
«17 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Также задержано 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и один — без водительского удостоверения», — сообщили данные в пресс-службе ГАИ Уфы.
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