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14 Сентября , 12:24

В Уфе за сутки госавтоинспекторы пресекли 317 нарушений ПДД

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

На территории Уфы в пятницу, 13 сентября, госавтоинспекторы зарегистрировали 47 дорожно-транспортных происшествий, в 5 дорожных авариях пострадали 8 человек.

Стражи порядка пресекли 317 нарушений ПДД. Среди них, 51 нарушение правил ремней безопасности; 16 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 15 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

«17 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Также задержано 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и один — без водительского удостоверения», — сообщили данные в пресс-службе ГАИ Уфы.

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Автор:Дарья Субботина
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