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14 Сентября , 11:47

В Уфе открыли новый магазин издательства «Китап»

Радий Хабиров, телеграм
Фото:Радий Хабиров, телеграм

В Уфе 14 сентября для покупателей открыли новый магазин издательства «Китап». Об этом в своих соцсетях сообщил Глава РБ Радий Хабиров.

«Горожане помнят, что раньше такой магазин был на проспекте Октября. Он был маленьким и находился далеко от остановки. Теперь переехал в более просторное помещение на „красную линию“ улицы Ленина и сменил формат», — отметил руководитель региона.

Общая площадь магазина — 182,8 кв. м. Кроме торгового зала, здесь есть лекторий и комфортная зона, где можно спокойно полистать книги. Здесь продают книги Башкирского издательства «Китап» имени З. Биишевой, издательства «Башкирская энциклопедия», издательств России, национальную литературу других регионов, Русского географического и Российского военно-исторического общества.

«Мы специально подобрали для магазина помещение в историческом центре города. Улица Ленина — самая „гостевая“, здесь много туристов. И для жителей республики локация удобная. А для тех, кто не любит ходить по магазинам, и для жителей других регионов, которые хотят поближе познакомиться с нашей культурой, напомню, что книги издательства „Китап“ продаются на маркетплейсах», — сообщил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирия станет «республикой интеллектуальной культуры».

Радий Хабиров, телеграм
Радий Хабиров, телеграм
Радий Хабиров, телеграм
Радий Хабиров, телеграм
Радий Хабиров, телеграм
Радий Хабиров, телеграм
Радий Хабиров, телеграм
Радий Хабиров, телеграм
Фото:Радий Хабиров, телеграм
Автор:Дарья Субботина
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