В Уфе открыли новый магазин издательства «Китап»

В Уфе 14 сентября для покупателей открыли новый магазин издательства «Китап». Об этом в своих соцсетях сообщил Глава РБ Радий Хабиров.

«Горожане помнят, что раньше такой магазин был на проспекте Октября. Он был маленьким и находился далеко от остановки. Теперь переехал в более просторное помещение на „красную линию“ улицы Ленина и сменил формат», — отметил руководитель региона.

Общая площадь магазина — 182,8 кв. м. Кроме торгового зала, здесь есть лекторий и комфортная зона, где можно спокойно полистать книги. Здесь продают книги Башкирского издательства «Китап» имени З. Биишевой, издательства «Башкирская энциклопедия», издательств России, национальную литературу других регионов, Русского географического и Российского военно-исторического общества.

«Мы специально подобрали для магазина помещение в историческом центре города. Улица Ленина — самая „гостевая“, здесь много туристов. И для жителей республики локация удобная. А для тех, кто не любит ходить по магазинам, и для жителей других регионов, которые хотят поближе познакомиться с нашей культурой, напомню, что книги издательства „Китап“ продаются на маркетплейсах», — сообщил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Башкирия станет «республикой интеллектуальной культуры».